На Ставрополье будут судить мать и дочь за организацию убийства мужчины

ПЯТИГОРСК, 23 окт — РИА Новости. Женщина, ее дочь и их знакомые предстанут перед судом по делу об организации через соцсети убийства мужчины в Ставрополье, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, у 39-летней женщины и ее 21-летней дочери сложились неприязненные отношения с мужчиной, который приходится им сожителем и отцом, в связи с чем у них возник умысел на его убийство. С этой целью девушка в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, отбывавшим наказание в местах лишения свободы, рассказала ему о своем намерении организовать убийство отца и попросила помощи в подборе соучастников преступления", — говорится в сообщении.

Как отмечается, осуждённый среди своих знакомых на свободе нашёл человека, которому предложил за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей совершить убийство. Тот, в свою очередь, привлек к совершению преступления своего знакомого, добавили в СК.

"Вечером 13 октября 2016 года в поле в окрестности села Казьминского обвиняемые напали на потерпевшего, избив его, а затем дважды выстрелили в голову и шею из огнестрельного оружия, после чего скрылись с места преступления. Мужчина смог добраться до дома и был доставлен в больницу, благодаря чему остался жив", — добавили в ведомстве.

По данным СУСК, в зависимости от роли и степени участия девушка, ее мать и двое мужчин обвиняются в организации, покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении оружия. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечено в сообщении.