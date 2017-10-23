Житель Кемерово сломал обе ноги, пытаясь догнать воровку

КЕМЕРОВО, 23 окт — РИА Новости. Кемеровские полицейские задержали женщину, после встречи с которой 40-летний горожанин лишился имущества и сломал обе ноги, выпрыгнув из окна второго этажа в попытке догнать ее, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кузбассу.

Как выяснили правоохранители, за несколько часов до инцидента кемеровчанин познакомился с женщиной и пригласил ее для совместного распития спиртного в свою мастерскую. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и гостья ушла, собрав находившиеся в помещении электроинструменты.

"Чтобы потерпевший не смог ее остановить, злоумышленница закрыла снаружи входную дверь мастерской на ключ. В надежде вернуть свое имущество мужчина решил выбраться на улицу через окно, однако, выпрыгнув со второго этажа, неудачно приземлился. В итоге его госпитализировали в медучреждение с переломами обеих ног", — сказали в ГУМВД.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 40-летняя местная жительница. Она призналась, что кражу совершила в отместку новому знакомому.

"По ее словам, во время застолья он нелестно высказался о ее возрасте и внешнем виде. Часть похищенного имущества она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на косметику", — отметили в ведомстве.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье о краже с причинением значительного ущерба, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.