Житель Кемерово сломал обе ноги, пытаясь догнать воровку

КЕМЕРОВО, 23 окт — РИА Новости. Кемеровские полицейские задержали женщину, после встречи с которой 40-летний горожанин лишился имущества и сломал обе ноги, выпрыгнув из окна второго этажа в попытке догнать ее, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кузбассу.
"Чтобы потерпевший не смог ее остановить, злоумышленница закрыла снаружи входную дверь мастерской на ключ. В надежде вернуть свое имущество мужчина решил выбраться на улицу через окно, однако, выпрыгнув со второго этажа, неудачно приземлился. В итоге его госпитализировали в медучреждение с переломами обеих ног", — сказали в ГУМВД.
Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 40-летняя местная жительница. Она призналась, что кражу совершила в отместку новому знакомому.
Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье о краже с причинением значительного ущерба, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.