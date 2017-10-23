МЧС не проверяло сгоревший в Ростовской области торговый павильон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости. В сгоревшем павильоне на рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области не проводилось проверок, сообщила РИА Новости представитель главка МЧС России по региону.

"Павильон принадлежит к объектам малого бизнеса, он введен в эксплуатацию не более двух лет назад. Проверок пожарной безопасности на нем не проводилось. Такие проверки на данном объеме могут проводиться только по истечении трех лет с момента их ввода в эксплуатацию", — пояснила собеседница агентства.

Павильон с бытовой химией и пластиковой посудой загорелся на хозяйственном рынке "Атлант" в воскресенье днем. В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен четвертый номер сложности (из пяти). Тушение пожара осложнялось ветром. Кроме того, в павильоне находились легковоспламеняющиеся вещества, а сам рынок удален от источников воды. Примерно к 22.00 пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал. На месте пожара работает лаборатория, которая выясняет причины возгорания.