Прокуратура организовала проверку после пропажи мальчика в лесу на Кубани

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после пропажи 12-летнего школьника, участвовавшего в соревнованиях по спортивному ориентированию в лесу на Кубани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье мальчик участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся. Следователи организовали доследственную проверку.

"Прокуратурой Краснодарского края организована проверка обстоятельств, послуживших причиной пропажи в городе Горячий Ключ ребенка в ходе соревнований по спортивному ориентированию, принимаются меры по активизации поисковых мероприятий", – говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, соревнования по спортивному ориентированию были организованы в районе станицы Саратовской министерством образования региона. Руководство соревнованиями осуществляло госучреждение "Центр туризма и экскурсий", в них приняли участие более 350 детей из 18 муниципальных образований края.

Ранее сообщалось, что для поиска мальчика были созданы группы, в которые вошли сотрудники полиции, военные, профессиональные спасатели, казаки и волонтеры. Также к поисковой операции привлечены охотники и опытные туристы. Задействован вертолет, а также беспилотный летательный аппарат, оборудованный дневной и тепловизионной камерой.