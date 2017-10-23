В МЧС назвали курение одной из возможных причин пожара на ростовском рынке

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону (24)

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости. Курение и аварийный режим работы электропроводки рассматриваются в качестве версий крупного пожара на рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Рассматриваются две версии: аварийный режим работы электропроводки и занесение малокалорийного источника зажигания (речь идет о курении сигареты внутри павильона)", — пояснила собеседница агентства.

Павильон с бытовой химией и пластиковой посудой загорелся на хозяйственном рынке "Атлант" в воскресенье днем. В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен четвертый номер сложности. Тушение пожара осложнялось ветром. Кроме того, в павильоне находились легковоспламеняющиеся вещества, а сам рынок удален от источников воды. Примерно к 22.00 пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал.