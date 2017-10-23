Фельгенгауэр находится в состоянии средней тяжести, заявил Венедиктов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Раненая журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, по оценке врачей, находится в состоянии средней тяжести, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в эфире "Эха".
"Состояние сейчас Татьяны, как говорят врачи, "средней тяжести". Она находится на операционном столе, ей ничего не угрожает", — заявил Венедиктов.
Как сообщили ранее на радиостанции, в понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, нападавший оказался иностранцем.