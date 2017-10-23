Фельгенгауэр находится в состоянии средней тяжести, заявил Венедиктов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Раненая журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, по оценке врачей, находится в состоянии средней тяжести, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в эфире "Эха".

"Состояние сейчас Татьяны, как говорят врачи, "средней тяжести". Она находится на операционном столе, ей ничего не угрожает", — заявил Венедиктов.

Как сообщили ранее на радиостанции, в понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована.

В полиции сообщили хронологию событий. По данным МВД, в помещение радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный, "при этом брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия". Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил в шею ведущую.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, нападавший оказался иностранцем.