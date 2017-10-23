В Забайкалье украли и съели щенка алабая

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Житель забайкальского города Хилок украл трехмесячного щенка породы алабай и съел его, сообщает краевой главк МВД.

По данным полиции, об исчезновении сообщила хозяйка щенка.

"Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий, в ходе которых удалось установить подозреваемого в краже собаки. Им оказался 20-летний местный житель. К сожалению, вернуть питомца хозяйке не удалось, выяснилось, что молодой человек употребил его в пищу", — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.