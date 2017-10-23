МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Злоумышленник, напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, ранил также охранника радиостанции, кроме того, пострадал еще один охранник в здании бизнес-центра на Новом Арбате, где находится офис радиостанции, — ему брызнули в лицо из баллончика, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница радиостанции и очевидец инцидента Ольга Бычкова.

Как сообщили ранее на радиостанции, сегодня неизвестный ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, угрозы ее жизни нет, отмечалось в сообщении "Эха".

"Больше всех пострадала Татьяна. Также человек брызнул газом в лицо охраннику внизу нашего здания, на первом этаже. Охранника уже привели в чувство. Он также, когда его скрутила наша охрана на этаже, успел еще резануть по руке охраннику нашему, но не сильно", — сказала Бычкова.

Причиной нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, по предварительным данным, стал личный конфликт, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.