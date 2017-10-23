В Забайкалье убийца падчерицы и собутыльницы получил пожизненный срок

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Житель забайкальского города Могочи Роман Чупров осужден пожизненно за жестокое убийство четырехлетней падчерицы, убийство собутыльницы и истязания сожительницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.
Затем, отмечает пресс-секретарь, Чупров привел сожительницу на место убийства и заставил ее смотреть на тело. Таким образом он пытался запугать сожительницу, чтобы она не сообщила о его преступлениях в полицию.
Кроме того, по информации Михайлюк, в ноябре 2016 года Чупров четыре дня избивал дочь сожительницы, из-за чего девочка умерла.
"Чупров, обвиняемый в жестоком убийстве четырехлетней падчерицы, приговорен к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание Чупров будет в колонии особого режима", — сказала Михайлюк.
Кроме того, по ее словам, осужденный должен выплатить матери убитой знакомой полмиллиона рублей компенсации морального вреда и 57 тысяч рублей – материального. Она добавила, что сожительница Чупрова, потерявшая дочь, гражданские иски не заявляла.