В Забайкалье убийца падчерицы и собутыльницы получил пожизненный срок

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Житель забайкальского города Могочи Роман Чупров осужден пожизненно за жестокое убийство четырехлетней падчерицы, убийство собутыльницы и истязания сожительницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

Следствие и суд установили, что 23-летний Чупров более полугода избивал и истязал свою сожительницу и ее малолетнюю дочь. По словам Михайлюк, летом 2016 года во время застолья в заброшенном доме он убил 31-летнюю знакомую.

Затем, отмечает пресс-секретарь, Чупров привел сожительницу на место убийства и заставил ее смотреть на тело. Таким образом он пытался запугать сожительницу, чтобы она не сообщила о его преступлениях в полицию.

Кроме того, по информации Михайлюк, в ноябре 2016 года Чупров четыре дня избивал дочь сожительницы, из-за чего девочка умерла.

"Чупров, обвиняемый в жестоком убийстве четырехлетней падчерицы, приговорен к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание Чупров будет в колонии особого режима", — сказала Михайлюк.

Кроме того, по ее словам, осужденный должен выплатить матери убитой знакомой полмиллиона рублей компенсации морального вреда и 57 тысяч рублей – материального. Она добавила, что сожительница Чупрова, потерявшая дочь, гражданские иски не заявляла.