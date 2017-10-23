Один из пострадавших при пожаре в иркутском доме престарелых скончался

ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Один из пострадавших в результате пожара в частном доме престарелых в Иркутске скончался в минувшие выходные, в реанимации находятся пять человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава региона Татьяна Шкурская.

Пожар в доме престарелых в Иркутске произошел 18 октября. В результате пострадали 14 человек. Серьезные проблемы со здоровьем наблюдались у четверых пациентов, которых поместили в реанимацию. Один из них, по данным пресс-службы Минздрава региона, умер в минувшие выходные.

"Причиной смерти одного из пациентов, который пребывал ранее в доме престарелых, где случился пожар, стали сопутствующие возрастные заболевания. Еще у двух человек состояние здоровья ухудшилось, и их поместили в реанимацию", — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

В настоящее время в реанимации находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжелое. Практически у всех ухудшение здоровья связано с хроническими возрастными заболеваниями. По данным Минздрава, находящимся на лечении пациентам от 60 лет до 91 года.