Прокуратура проверит данные о гибели тюленей на берегу Финского залива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Петербурга совместно с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству организовала проверку по данным СМИ о гибели тюленей на берегу Финского залива, сообщает городское надзорное ведомство.

Ранее ряд региональных СМИ написал о двух погибших тюленях, обнаруженных на берегу Финского залива. Согласно материалам Фонда друзей балтийской нерпы, одно из животных, предположительно, было зарублено топором, в этом могут быть виновны рыбаки.

Как заявляет прокуратура Петербурга, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

"По результатам проверки и получения данных о причинах гибели животных будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — информирует надзорное ведомство.