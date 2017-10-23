Прокуратура проверит данные о гибели тюленей на берегу Финского залива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Петербурга совместно с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству организовала проверку по данным СМИ о гибели тюленей на берегу Финского залива, сообщает городское надзорное ведомство.
Как заявляет прокуратура Петербурга, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
"По результатам проверки и получения данных о причинах гибели животных будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — информирует надзорное ведомство.