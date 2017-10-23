В Кабардино-Балкарии несколько сел остались без газа

НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Жители селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии остались без газа из-за трещины в задвижке газопровода, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 10.45 мск понедельника поступило сообщение, что в Урванском районе во время проверки газовой трубы высокого давления, питающей селение Урвань, обнаружена трещина на задвижке. Работниками "Райгаза" Урванского района подача газа в селение перекрыта на время замены задвижки", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на место происшествия выехала оперативная группа Урванского пожарно-спасательного гарнизона в составе трех человек.

"Восстановительными работами занимается аварийная бригада "Райгаза" Урванского района в составе восьми человек и двух единиц техники", — отмечает ведомство.

В селении Урвань проживают более пяти тысяч жителей.