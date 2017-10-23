На Кубани пропавшего в лесу подростка ищут с помощью беспилотника

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Сотрудники авиационного отряда спецназначения Росгвардии для поисков пропавшего подростка в лесу на Кубани используют беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
"В настоящий момент в районе происшествия проводятся поисковые работы, к которым привлечены сотрудники авиационного отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В ходе поисков 12-летнего подростка специалисты АОСН используют беспилотный летательный аппарат, оборудованный дневной и тепловизионной камерой", – говорится в сообщении.