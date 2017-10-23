В Калуге завели дело после гибели грудного ребенка из-за пневмонии

ВОРОНЕЖ, 23 окт — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти грудного ребенка от пневмонии в больнице Калуги, сообщает региональное управление СК РФ.
"В результате проведенной… проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 октября мать, увидев болезненное состояние сына, вызвала "скорую помощь".
Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, в рамках дела следователи установят степень причастности медицинских работников к случившемуся. В частности, СК предстоит выяснить, кто оказывал помощь и насколько квалифицированно.