В Калуге завели дело после гибели грудного ребенка из-за пневмонии

ВОРОНЕЖ, 23 окт — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти грудного ребенка от пневмонии в больнице Калуги, сообщает региональное управление СК РФ.

В одной из социальных сетей 12 октября появилась информация, что в больнице Калуги якобы из-за неоказания медицинской помощи умер тремя днями ранее восьмимесячный мальчик. СК организовал доследственную проверку по факту опубликованной информации.

"В результате проведенной… проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 октября мать, увидев болезненное состояние сына, вызвала "скорую помощь".

"Через час после госпитализации мальчика в Детскую городскую больницу он скончался в результате отека головного мозга, вызванного пневмонией", — информирует следствие.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, в рамках дела следователи установят степень причастности медицинских работников к случившемуся. В частности, СК предстоит выяснить, кто оказывал помощь и насколько квалифицированно.