В Красноярском крае изъяли рекордную партию черной икры

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. В Енисейском районе Красноярского края полицейские изъяли самую большую партию черной икры весом 60 килограммов, сообщил журналистам представитель регионального главка МВД Владимир Юрченко.

"Сотрудникам полиции в Енисейском районе удалось задержать рекордную за десять лет партию черной икры. Ее вес составил 60 килограммов, и еще семь килограммов было изъято красной икры. Подозреваемый мужчина задержан", — сказал Юрченко.

В ведомстве сообщили, что у подозреваемого обнаружены две тонны рыбы осетровых пород. В данный момент проводится экспертиза, устанавливается ущерб.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.