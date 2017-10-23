Под Воронежем предъявили обвинение подозреваемому в убийстве одноклассницы

ВОРОНЕЖ, 23 окт — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение подростку, подозреваемому в убийстве 14-летней одноклассницы в Воронежской области, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Мануковская.

Тело школьницы с признаками насильственной смерти было найдено вечером 11 октября в лесополосе, расположенной между улицами Школьная и Садовая в селе Большая Казинка Павловского района. Рядом с девочкой находился чехол от ее мобильного телефона, но самого телефона не было. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой". Санкции данных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы. По подозрению в убийстве был задержан 14-летний одноклассник погибшей девочки. Суд заключил его под стражу на два месяца.

"Обвинение по убийству несовершеннолетней в Павловском районе предъявлено, признал (вину)", — сообщила Мануковская, отметив, что подросток обвиняется в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем.

По предварительным данным следствия, между подростком и девочкой произошел словесный конфликт "на почве личных неприязненных отношений". Дождавшись, когда одноклассница пойдет домой после школы, обвиняемый подкараулил ее в лесополосе и избил, нанося удары "ногами и деревянными палками в область лица и головы". Девочка скончалась на месте происшествия, а подросток, забрав ее мобильный телефон, скрылся.