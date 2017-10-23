Выброшенных на шлюпке в Приморье рыбаков из КНДР отправили на родину

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Рыбаков из КНДР, чью шхуну выкинуло на берег у поселка Дунай в Приморье, отправили на родину, сообщает региональное пограничное управление ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что шхуну с иностранцами прибило на территорию могильника Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами "Дальрао" у поселка Дунай в Приморье. Объекты могильника не пострадали.

"Утлое судно попросту не смогло противостоять стихии и потому оказалось на российском берегу. Граждане сопредельного государства были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю для проведения разбирательства. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, северокорейские рыбаки уже в понедельник, 23 октября, возвращены на родину", — говорится в сообщении.