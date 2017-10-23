В Москве задержали за взятку двух полицейских из Пензы

САРАТОВ, 23 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое полицейских из Пензенской области задержаны в Москве по обвинению в получении крупной взятки, сообщило главное следственное управление СК России по Москве.
"Возбуждено уголовное дело… Обвиняемые вину признали", — говорится в сообщении.
По данным СК, оперуполномоченный уголовного розыска и старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области обвиняются по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Им грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
"Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — заявили в УМВД по Пензенской области.