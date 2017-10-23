В Москве задержали за взятку двух полицейских из Пензы

САРАТОВ, 23 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое полицейских из Пензенской области задержаны в Москве по обвинению в получении крупной взятки, сообщило главное следственное управление СК России по Москве.

По версии следствия, 20 октября обвиняемые в Москве получили от подозреваемой в мошенничестве, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в 243 тысячи рублей. Следователи установили, что взятка предназначалась для того, чтобы у подозреваемой не проводили обыск и ее не стали доставлять на допрос в Пензенскую область. После получения денег полицейских задержали.

"Возбуждено уголовное дело… Обвиняемые вину признали", — говорится в сообщении.

По данным СК, оперуполномоченный уголовного розыска и старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области обвиняются по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Им грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — заявили в УМВД по Пензенской области.