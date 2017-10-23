В Ленобласти возбудили дело после гибели женщины и ребенка при пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели женщины и ребенка при пожаре в частном доме в поселке Рябово Ленинградской области, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

Ранее следственное управление организовало доследственную проверку обстоятельств обнаружения на месте пожара, который произошел в субботу в частном доме в поселке Рябово Тосненского района, тел мальчика 2008 года рождения и женщины 1983 года рождения. Согласно материалам СУСК, по предварительным данным, женщина с ребёнком находилась в гостях у своей родственницы, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась разжечь печь, плеснув туда жидкость для розжига, в результате чего моментально вспыхнувший огонь перекинулся на дом. Мать ребёнка и сожитель хозяйки дома попытались спасти ребенка и женщину, но из-за сильного огня не смогли этого сделать, отмечается в материалах следственного управления.

"Следственным отделом по городу Тосно… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "причинение смерти по неосторожности двум лицам"… В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы в целях установления точных причин смерти, а также причин и обстоятельств, способствовавших происшествию", — говорится в сообщении регионального следственного управления.