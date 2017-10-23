Под Ростовом-на-Дону на месте возгорания продолжают дежурить пожарные

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Два пожарных подразделения остаются дежурить на рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области, где накануне произошел пожар, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

"В настоящее время на месте остаются дежурить два пожарных подразделения во избежание новых очагов тления", — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, как долго продлится дежурство.

Кроме того, по данным областного управления МЧС, на месте продолжают работать дознаватели Госпожнадзора, которые будут устанавливать причину возгорания.

Павильон с бытовой химией и пластиковой посудой загорелся на хозяйственном рынке "Атлант" в воскресенье днем. В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен четвертый номер сложности. Тушение пожара осложнялось ветром. Кроме того, в павильоне находились легковоспламеняющиеся вещества, а сам рынок удален от источников воды. Примерно к 22.00 пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал.