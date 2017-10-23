В Челябинской области годовалый ребенок погиб, опрокинув на себя плиту

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели в городе Магнитогорск Челябинской области годовалого мальчика, который, по предварительным данным, уронил на себя плиту на кухне, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, днем в субботу в правоохранительные органы поступила информация, что в квартире дома в Орджоникидзевском районе Магнитогорска обнаружено тело годовалого мальчика.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, оставшись без внимания взрослых, ребенок на кухне опрокинул на себя варочную плиту, получив смертельные травмы", — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, добавляет следствие.