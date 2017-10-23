В Нижнем Тагиле подросток сбил трех пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Семнадцатилетний молодой человек за рулем автомобиля Geely сбил в Нижнем Тагиле трех пешеходов, в том числе ребенка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель управления ГИБДД по Свердловской области.

Согласно сводке регионального управления ГИБДД, ДТП произошло в воскресенье в 18.50 по местному времени (16.50 мск) на улице Металлургов. По информации автоинспекции, молодой человек на автомобиле наехал на людей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадали три человека: женщина 1974 года рождения госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга; мужчина 1974 года рождения доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и ушибом надбровной дуги; девочка 2006 года рождения госпитализирована с закрытым переломом правой ключицы, уточнили в ГИБДД.

"Он не получал водительского удостоверения. Ему 17 лет", — сказала собеседница агентства о водителе.

В отношении подростка составлен административный протокол по статьям "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения", добавили в автоинспекции.