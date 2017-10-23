В Свердловской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Жертвами пожара в жилом доме в городе Реж Свердловской области стали три человека, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 23 октября в Реже по адресу улица 8 Марта, 21. Пожар возник на втором этаже двухэтажного 25-комнатного строения, в комнате №12. В результате погибли женщина 1951 года рождения и двое мужчин 1941 и 1983 года рождения, младший из которых работал дворником в управляющей компании. Остальные жильцы были эвакуированы.

"По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка (короткое замыкание) или неосторожное обращение с огнем. Впрочем, сыщики отрабатывают и другие возможные варианты. Огнем повреждены комнаты №12 и №13. После ликвидации возгорания были обнаружены тела трех человек без признаков жизни. Органы внутренних дел оперативно установили их личностные данные. Это жители этого дома… Люди пытались самостоятельно выбраться из своих квартир, но задохнулись едким дымом в поисках выхода. Точную причину их смерти выяснят судебно-медицинские эксперты", — сказал Горелых.

По его словам, хозяина комнаты №12, гражданина 1979 года рождения, на месте не оказалось.

"В комнате он проживал один. По словам соседей, постоянно употреблял спиртные напитки, но особых хлопот якобы не доставлял. Накануне пожара он был дома, ему делали замечание, просили сделать музыку тише. Когда и почему начался пожар, не помнит, как выбрался из комнаты – тоже. Участковые нашли его у бабушки в другом районе города. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", — отметил Горелых.

По информации свердловского СУ СК РФ, по факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", а возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.