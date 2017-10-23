Оперативные службы на Камчатке переведены в повышенную готовность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт — РИА Новости. Оперативные службы Камчатки переведены в режим повышенной готовности из-за циклона, который подходит к берегам полуострова со стороны Курильских островов, сообщает краевой главк МЧС.

В настоящее время Камчатка находится во власти охотоморского циклона, который оказывает свое влияние на центральные районы полуострова. Между тем, к берегам региона подходит очередной атмосферный вихрь.

"Так, в Карагинском, Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском и Усть-Большерецком районах прогнозируется выпадение небольших, местами умеренных осадков в виде дождя со снегом (до 12 миллиметров за 12 часов) с усилением ветра до 20-25 метров в секунду; на побережьях скорость ветра в порывах может составить до 25-30 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся на Камчатке до конца суток 25 октября.

"В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю переведены в режим повышенной готовности. Это необходимо для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации", — добавили в спасательном ведомстве.

В МЧС рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, а также временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.