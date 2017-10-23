У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря и отдельных районах Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС.
Отмечается, что шторм сохранится до конца суток 25 октября.
Руководителям судоходных компаний рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.
"В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — добавили в спасательном ведомстве.