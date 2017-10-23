В Приамурье пострадавшую в крупном ДТП девочку перевели в реанимацию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт — РИА Новости. Девочка из Приамурья, которая после крупного ДТП попала в реанимацию, в понедельник переведена в общую палату, об этом РИА Новости рассказала заместитель главврача Амурской областной детской клинической больницы Ольга Смирнова.

Ранее УМВД по Амурской области сообщало, что восемь подростков 2001-2004 годов рождения попали в ДТП на минивэне на дороге Благовещенск-Свободный в субботу. По данным ведомства, 15-летний житель поселка Белогорье не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы, опрокинулся и врезался в дерево. Ключи от родительского автомобиля ему передал знакомый, который также находился в машине, отмечала полиция. По информации УМВД, все восемь детей получили травмы.

В понедельник Смирнова сообщила РИА Новости, что госпитализированы 4 человека, в воскресенье собеседница агентства сообщала, что в больнице находятся пять детей.

"Госпитализированы четверо, у них переломы, ушибы, они находятся в отделениях неврологии, травматологии, все в возрасте 15-16 лет, у девочки, которая находилась в реанимации, сейчас состояние средней тяжести, у нее черепно-мозговая травма и переломы, переведена в палату", — сказала Смирнова агентству.