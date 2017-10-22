Житель Подмосковья получил два года за избиение врача в больнице

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Житель Подмосковья, жестоко избивший врача в больнице, получил наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда Алексею Мироненко назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", — говорится в сообщении. Он признан виновным по уголовной статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

По версии следствия, 30 августа 2016 года в центральную районную больницу города Орехово-Зуево на прием к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка. Якобы возмутившись тем, что ее не пропускают без очереди, женщина позвала в медицинский кабинет брата, который жестоко избил врача.

Уточняется, что судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 90 тысяч рублей.