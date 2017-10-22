Под Киевом нашли сбежавшую из российского интерната девочку

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в Киевской области 16-летнюю девочку, которая в сентябре сбежала из интерната в Белгородском районе в РФ, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, девочка три недели назад приехала на Украину, по ее словам, она пересекла границу по поддельным документам. Полиция имя девочки не называет.

"Девушку обнаружили на вокзале в городе Мироновка сотрудники группы реагирования патрульной полиции. У нее не было с собой никаких документов и вещей… Известно, что в начале сентября девушка сбежала из школы-интерната в Белгородском районе Российской Федерации. С того же времени она находилась в розыске", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Как отмечается, полиция выясняет причины и обстоятельства, по которым девочка незаконно приехала на Украину. Правоохранители сообщили о задержании в Интерпол, девочку после осмотра медиков доставят в реабилитационный центр.