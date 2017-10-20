СК рассматривает поздний приезд скорой как одну из причин смерти Марьянова

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи рассматривают две основные версии смерти актера Дмитрия Марьянова: несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте ГСУСК по Московской области.

Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

"Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья", — говорится в релизе.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом актеру скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и "скорой".

"Произведен обыск в реабилитационной клинике "Феникс", в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьнова в указанном центре", — отмечают в ГСУСК.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Марьянов прославился в юности, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", в театре имени Моссовета играл в аншлаговом спектакле "Ladies Night". Марьянов снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов", — в кино сыграл всего более 80 ролей, был одним из самых востребованных актеров своего поколения.