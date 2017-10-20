Суд в Петербурге арестовал вербовщика ячейки ИГ* из Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал арест предполагаемого руководителя законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"*, задержанного в четверг в Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее источник, знакомый с материалами дела, сообщал РИА Новости, что правоохранительные органы в четверг в городе Кингисепп Ленинградской области задержали гражданина Таджикистана 1984 года рождения, который руководил законспирированной ячейкой ИГ. В тот же день в Петербурге был задержан гражданин 1989 года рождения, завербованный для выезда в лагерь ИГ с целью подготовки к осуществлению терактов на территории России.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фархода Назарова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую деятельность), сроком на один месяц 24 дня, до 12 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

Расследованием уголовного дела занимается управление Следственного комитета по Петербургу. По данным источника, знакомого с материалами дела, свою деятельность подозреваемый осуществлял через мобильные приложения Telegram, WhatsApp и Zello. Источник сообщал, что в ходе обыска по месту проживания предполагаемого вербовщика террористов была обнаружена литература, пистолет и восемь патронов к нему, около 50 граммов и шесть свертков, предположительно, гашиша, весы, ноутбук, мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты.

* Террористическая организация, запрещенная в России.