В Воронеже возбудили дело после ограбления мужчины на 15 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 20 окт — РИА Новости. Полиция возбудила дело о разбое по факту нападения неизвестных в центре Воронежа на мужчину, которые отняли у него 15 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главного управления МВД области.

Информация о нападении на мужчину в центре Воронежа на улице Карла Маркса возле ледового дворца спорта "Юбилейный" появилась у правоохранителей в ночь на среду — после того, как пострадавший обратился за медицинской помощью. По словам представителя ГУМВД, мужчина заявил, что на него напали неизвестные, ударили по голове и отобрали пакет с 15 миллионами рублей. Полиция начала проверку изложенных обстоятельств.

"Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых", — сказал собеседник агентства.

Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным "Коммерсанта", пострадавшим стал предприниматель. Издание со ссылкой на "знакомых с ситуаций силовиков" сообщает, что потерпевший может быть связан со схемами обналичивания денег, а нападение на него стало результатом наводки.