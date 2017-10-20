Бывший губернатор Юрченко превысил полномочия на три года условно

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу приговорил к 3 годам условного заключения бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко по обвинению в превышении полномочий, защита обжалует приговор.

"Юрченко Василия Алексеевича признать виновным… назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года. Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года", — постановила судья Алла Веселых.

Суд признал право компании "ГазТрансКом" на заявление гражданского иска о взыскании материального ущерба от действий бывшего губернатора и снял арест на земельный участок с недостроем в центре Новосибирска, вокруг судьбы которого строилось все уголовное дело. Также снят арест с имущества Юрченко – земельного участка, жилого дома, бани, бокса.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. До вступления приговора в силу Юрченко оставлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Превышение полномочий

"Суд приходит к выводу о виновности подсудимого Юрченко в превышении должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ", — начала оглашать итоговую часть приговора судья Веселых.

Суд установил, что руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, который является единственным акционером ОАО "ГазТрансКом", чьи 100% акций принадлежат региону, решил продать земельный участок в центре Новосибирска на открытом аукционе, чтобы извлечь максимальную выгоду для бюджета. Гендиректор компании организовал аукцион с начальной ценой в 40,4 миллиона рублей.

"Юрченко… достоверно зная о последствиях принимаемых им действий, после опубликования в СМИ извещения о проведении аукциона и начала приема заявок дал гендиректору ОАО "ГазТрансКом" Шарапову незаконные письменные указания об адресной продаже объекта недвижимости ООО "Тактика" по конкретной цене и об отмене аукциона. Такие действия Юрченко явно выходят за пределы его должностных полномочий", — сказала судья.

Суд пришел к выводу, что совершенные Юрченко действия были направлены на устранение конкуренции при продаже земельного участка и создания преимущества для ООО "Тактика". Гендиректор областного предприятия не был согласен с Юрченко, но отменил аукцион по его требованию, боясь увольнения.

Был ли ущерб?

Суд согласился с тем, что на стадии судебных требований гособвинение отказалось от не нашедших подтверждения в ходе судебного следствия вменяемых Юрченко "негативных последствий" в виде недополучения в областной бюджет налога на прибыль в размере не менее 3,2 миллиона рублей и дивидендов в размере не менее 1,1 миллиона рублей.

Основываясь на заключении эксперта, согласно которому рыночная стоимость участка земли составляет 36,7 миллиона рублей, обвинение требовало признать причинение вреда компании "ГазТрансКом" в виде недополученного дохода в размере 14 миллионов рублей.

"Учитывая, что имущество ОАО "ГазТрансКом" — объект незавершенного строительства и занятый объектом земельный участок по улице Чаплыгина, 54 — не было продано, сделать однозначный вывод, по какой цене оно было бы реализовано, не представляется возможным, а соответственно, размер недополученного дохода носит вероятностный характер", — сказала судья Веселых.

Она отметила, что, таким образом, сумма предполагаемого ущерба от действий Юрченко в более 14 миллионов рублей подлежит исключению из обвинения в адрес экс-губернатора, так как предположения не могут лечь в основу приговора. Между тем суд отметил, что отменив открытый аукцион, Юрченко ограничил права на участие в нем неограниченного круга лиц, а желающие выкупить привлекательный участок были.

Однако суд установил, что действия Юрченко повлекли ущерб в сумме более 135 тысяч рублей — эта сумма средств, вложенных в организацию открытого аукциона по продаже участка. Суд признал это "существенным вредом".

Защита обжалует

Адвокат экс-губернатора Юрченко Александр Балян сразу же после оглашения обвинительного приговора заявил, что будет его обжаловать.

"Приговор мы считаем незаконным и необоснованным. Обжаловать, конечно, будем. Как, когда, в каком объеме и на каких основаниях, вы все увидите и услышите", — сказал адвокат, отказавшись от других комментариев. Сам Юрченко заявил прессе: "Пока без комментариев".

В свою очередь гособвинитель в процессе старший прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Константин Наумкин заявил, что в той части, что приговор обвинительный, он удовлетворяет сторону обвинения.

"В остальной части приговор нужно изучить… мотивировку и обоснованность того, что судом исключено из того, что прокуратура предлагала назначить Юрченко. Будем рассматривать, есть или нет основания для дальнейшего обжалования, по наличию на руках текста (приговора)", — сказал прокурор.

Он отметил, что суд исключил два момента, на которых настаивала прокуратура, — это ущерб в размере 14 миллионов, причиненный компании "ГазТрансКом" в виде разницы между тем, за какую сумму имущество было продано без аукциона и той оценкой, которую дал эксперт СК в размере 36 миллионов рублей.

"Второй момент. Сторона обвинения настаивала на реальном лишении свободы и предлагала назначить 4 года лишения свободы. В этой части приговор отличается. Поэтому в этих двух моментах будем смотреть, есть основания обжаловать или нет", — сказал Наумкин.

История "дела Юрченко"

В марте 2014 года губернатор Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе — о превышении полномочий. По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом" в виде недополученного дохода на сумму не менее 14 миллионов рублей.

Суть обвинения состояла в том, что Юрченко, превысив свои полномочия, дал указание руководителю "ГазТрансКом" отменить продажу через открытый аукцион привлекательного земельного участка в центре Новосибирска и продать его конкретной компании по заниженной цене.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд признать бывшего губернатора Новосибирской области Юрченко виновным в превышении полномочий, что повлекло продажу земельного участка в центре Новосибирска по заниженной стоимости, и назначить наказание в виде 4 лет колонии. В свою очередь адвокаты Юрченко и он сам рассчитывали только на оправдательный приговор в связи с отсутствием, по их мнению, события преступления.

Выступая с последним словом, Юрченко заявил, что считает дело в отношении него сфальсифицированным, а его вину бездоказательной. Обвинение, по его словам, "зиждется на предположениях и домыслах".

Также в отношении Юрченко расследовалось еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, согласно которому, чиновник в мае 2012 года подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельхозназначения. Однако в начале 2017 года защита сообщила, что оно закрыто за отсутствием состава преступления.