В Волгограде автобус врезался в столб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Автобус врезался в световую опору в Красноармейском районе Волгограда, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

"Сегодня (в пятницу) в 14.45 мск водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту "55К", на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в ДТП есть пострадавшие, их число уточняется.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ДПС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.