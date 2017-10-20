В Тюмени эвакуировали 300 пациентов и сотрудников перинатального центра

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Почти 300 пациентов и сотрудников перинатального центра эвакуировали в Тюмени после пожара в архивном помещении, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг пожара находился на шестом этаже здания центра по адресу: улица Даудельная, дом 1, корпус 8. Всего эвакуировали 285 человек, в том числе 267 пациентов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.

В настоящее время пациенты и персонал размещены в соседнем корпусе.

Обстоятельства ЧП выясняются.