В Москве члену ОПГ, причастной к пяти убийствам, назначили пожизненный срок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению Анатолия Мазура, который, по данным следствия, является лидером банды, причастной к заказному убийству семьи из трёх человек во Владимирской области в 2015 году и ещё двум убийствам в Подмосковье, сообщает в пятницу Следственный комитет России.

Следователи в ноябре прошлого года сообщили о завершении расследования дела об убийстве семьи, совершенном 12 июня 2015 года в квартире на улице Нижняя Дуброва города Владимира. По результатам следствия перед судом предстали лидер ОПГ Анатолий Мазур, члены преступной группы Виктор Смирнов, Максим Мещанкин, а также Александр Ралдугин и Галина Боброва.

"Приговором суда лидеру банды Анатолию Мазуру назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Заказчик убийства своего супруга Галина Боброва осуждена к 15 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на один год, Александр Ралдугин за инкриминируемые деяния осужден к восьми годам лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Боброва и Ралдугин будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В июне 2015 года Мазур согласился совершить убийство по найму, заказ последовал от Бобровой, она была зла на супруга, с которым находилась в процессе развода. Боброва предоставила Мазуру сведения о жертве, пообещав за убийство мужа вознаграждение в один миллион рублей после вступления в права наследства на квартиру во Владимире и ее продажи. По данным СК РФ, Мазур убил 42-летнего хозяина жилья, а затем, обнаружив в квартире 16-летнего подростка, на глазах у его матери выстрелил ему в голову. Затем 36-летнюю беременную женщину соучастники убили ножом.

Кроме того, в октябре 2011 года Мазур и Смирнов задушили ногинского пенсионера, а после продажи его жилья соучастники получили 150 тысяч рублей. Сообщалось также, что в 2013 году участники ОПГ получили заказ от Ралдугина на убийство его сводного брата, который, "злоупотребляя наркотиками, приносил мучения родным". По информации СК, 33-летнего мужчину задушили пакетом на улице, позднее похоронив его тело на городском кладбище в чужой могиле.