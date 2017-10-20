В Москве члену ОПГ, причастной к пяти убийствам, назначили пожизненный срок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению Анатолия Мазура, который, по данным следствия, является лидером банды, причастной к заказному убийству семьи из трёх человек во Владимирской области в 2015 году и ещё двум убийствам в Подмосковье, сообщает в пятницу Следственный комитет России.
"Приговором суда лидеру банды Анатолию Мазуру назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Заказчик убийства своего супруга Галина Боброва осуждена к 15 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на один год, Александр Ралдугин за инкриминируемые деяния осужден к восьми годам лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Боброва и Ралдугин будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, в октябре 2011 года Мазур и Смирнов задушили ногинского пенсионера, а после продажи его жилья соучастники получили 150 тысяч рублей. Сообщалось также, что в 2013 году участники ОПГ получили заказ от Ралдугина на убийство его сводного брата, который, "злоупотребляя наркотиками, приносил мучения родным". По информации СК, 33-летнего мужчину задушили пакетом на улице, позднее похоронив его тело на городском кладбище в чужой могиле.