В Свердловской области мошенники похитили со счетов банков 61,5 млн рублей

КРАСНОДАР, 20 окт — РИА Новости. Два уроженца Свердловской области предстанут перед судом в Краснодаре за неправомерный доступ к компьютерной информации и похищение 61,5 миллиона рублей с банковских счетов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что два уроженца Свердловской области обвиняются в совершении преступлений по статье "неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в указанной сфере".

По данным предварительного следствия, в марте 2015 года обвиняемые совместно с другими лицами совершили "неправомерный доступ" к охраняемой законом компьютерной информации, хранившейся в рабочем компьютере коммерческой фирмы, предоставлявшей услуги по оплате мобильной связи в Мордовии.

"С помощью этой информации они произвели списание денежных средств общества в сумме свыше 1 миллиона рублей на свои банковские счета. Аналогичное преступление обвиняемые и иные неустановленные лица совершили в декабре того же года в отношении одного из банков, похитив со счета кредитной организации более 60,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении неустановленных соучастников преступления расследование продолжается.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Краснодара, отмечает ведомство.