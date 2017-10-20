Угрозы взрывов в посольстве Японии и гимназии в Москве не подтвердились

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Угрозы "минирования" посольства Японии в Москве и гимназии на северо-востоке столицы не подтвердились, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о проверке информации об угрозах взрывов в посольстве Японии по адресу: Грохольский переулок, дом 27 и гимназии №1503 по адресу: ул. Павла Корчагина, дом 18, из которой были эвакуированы 243 человека.

"Угрозы взрыва по посольству и учебному заведению не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.