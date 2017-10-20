В Москве после операции умер ребенок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Девочка умерла после операции в Москве, заведено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

По версии следствия, 19 октября в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии в Москве была проведена операция девочке 2013 года рождения. В этот же день у ребенка ухудшилось состояние здоровья, из-за чего она была переведена в палату интенсивной терапии. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, следователи назначили судмедэкспертизу. В рамках расследования будет также дана правовая оценка всем медицинским работникам, оказывающим помощь и проводившим операцию ребенку.