В Москве после операции умер ребенок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Девочка умерла после операции в Москве, заведено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, следователи назначили судмедэкспертизу. В рамках расследования будет также дана правовая оценка всем медицинским работникам, оказывающим помощь и проводившим операцию ребенку.