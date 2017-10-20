Источник: посольство Японии в Москве проверяют после звонка о "минировании"

Здание посольства Японии в РФ в Грохольском переулке дом 27 в Москве. Архивное фото

Здание посольства Японии в РФ в Грохольском переулке дом 27 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники оперативных служб проверяют информацию о "минировании" посольства Японии в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Проверяется информация об угрозе взрыва в посольстве Японии по адресу: Грохольский переулок, дом 27", — сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуация персонала посольства не проводится.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.