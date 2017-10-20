В Астрахани бывшие полицейские получили срок за хищение погрузчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Советский районный суд Астрахани приговорил трех бывших сотрудников уголовного розыска и еще трех местных жителей к срокам от двух до трех лет колонии за хищение погрузчика стоимостью более двух миллионов рублей, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 13 августа 2015 года трое на тот момент оперуполномоченных отдела уголовного розыска регионального МВД при содействии гражданских лиц задержали автомобиль местного жителя, перевозившего погрузчик, для проверки документов на основании якобы поступившего анонимного сообщения о краже.

"В ходе данного мероприятия бывшие сотрудники полиции изъяли у собственника паспорт погрузчика, оригинал договора купли-продажи и ключи без составления каких-либо документов, а затем передали их и транспортное средство своему знакомому", — говорится в сообщении.

Таким образом, по данным областного СК, подсудимые путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение чужого имущества на сумму свыше двух миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в совершении мошенничества.

"Приговором Советского районного суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима сроком от двух до трех лет", — добавили в ведомстве.