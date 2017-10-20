Участник акции в Москве, распыливший газ в лицо полицейскому, признал вину

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Участник несанкционированной акции в Москве 12 июня признал в суде, что распылил газ в лицо полицейскому, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

"Вину признаю. Действовал в целях защиты себя и граждан", — сказал подсудимый. По данным обвинения, он распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, который задерживал другого участника акции. Сотрудник получил ожоги роговиц обоих глаз.

Полицейский также дал показания в суде, но нападавшего опознать не смог. "Идентифицировать человека не могу, газ был распылен из толпы", — сказал он. Заседание продолжится 22 ноября.

Как полагает следствие, в июне молодой человек — участник несанкционированного митинга на Тверской улице — "с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти распылил в лицо полицейского аэрозоль из газового баллончика, причинив ему химический ожог глаз".

Ему вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал негативную тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованных акциях.

Ранее члены СПЧ выражали обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также говорила о недопустимости манипулирования детским сознанием.