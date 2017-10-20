На Кубани в уличной перестрелке погибли два человека

КРАСНОДАР, 20 окт — РИА Новости. При стрельбе на Кубани погибли два человека, еще один госпитализирован. Два жителя Армавира, подозреваемые в убийстве, объявлены в розыск, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.
"В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данного преступления двух местных жителей 1974 и 1975 г.р.", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в четверг вечером подозреваемые прибыли в неработающее кафе, где не менее пяти раз выстрелили в находившихся там трех мужчин, после чего скрылись.
Дальнейшее расследование уголовного дела будет осуществлять первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск. По делу назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства преступления.