На Кубани в уличной перестрелке погибли два человека

КРАСНОДАР, 20 окт — РИА Новости. При стрельбе на Кубани погибли два человека, еще один госпитализирован. Два жителя Армавира, подозреваемые в убийстве, объявлены в розыск, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

Сообщение об обнаружении тела 27-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и о том, что в горбольницу Армавира был доставлен 28-летний мужчина, который впоследствии скончался от огнестрельного ранения, поступило правоохранителям в четверг вечером. Возбуждено уголовное дело.

"В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данного преступления двух местных жителей 1974 и 1975 г.р.", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в четверг вечером подозреваемые прибыли в неработающее кафе, где не менее пяти раз выстрелили в находившихся там трех мужчин, после чего скрылись.

Как отмечает ведомство, в результате ранения в голову один из них скончался на месте, 28-летний пострадавший с огнестрельным ранением задней поверхности грудной клетки был доставлен в больницу, где позднее скончался, а 38-летний мужчина с ранением коленного сустава был госпитализирован и прооперирован, угрозы для его жизни и здоровья нет.

Дальнейшее расследование уголовного дела будет осуществлять первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск. По делу назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства преступления.