Дело подозреваемого в наезде на пешехода в Приамурье передали в СК

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт — РИА Новости. Дело полицейского, подозреваемого в том, что он совершил наезд на пешехода в Амурской области и скрылся с места преступления, передано следователям, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Ранее сообщалось, что региональное УМВД России проводит служебную проверку по факту ДТП. Авария произошла в минувшие выходные в поселке Новобурейский. Как отметили в полиции, по предварительной информации, водитель наехал на пешехода 1968 года рождения и скрылся, пострадавший с травмами доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело.

Если вина полицейского будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности согласно закону, его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в МВД.

"В следственные органы СК РФ по Амурской области из органов внутренних дел передано уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Уголовное дело передано в связи тем, что в совершении указанного преступления подозревается сотрудник МО МВД России "Бурейский". Подозреваемый допрошен, в отношении него избрана мера пресечения",- говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, добавили в ведомстве.