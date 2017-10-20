На пермском заводе "Азот" горит здание насосной станции, сообщил источник

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Здание насосной станции загорелось в пятницу на площади 150 квадратных метров на территории завода "Азот" в городе Березники в Пермском крае, технологический процесс предприятия не нарушен, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар возник в одноэтажном кирпичном здании насосной станции завода "Азот" по адресу: Чуртанское шоссе, дом 75. Предварительно, загорелась кабельная линия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, завод является филиалом АО "Уралхим". Из горящего здания эвакуирована рабочая смена в составе 11 человек. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, спасателям удалось ликвидировать открытое горение.