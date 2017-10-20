В Бурятии подполковник полиции погиб в ДТП, выехав на "встречку"

КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. Подполковник полиции погиб в ДТП в Прибайкальском районе Бурятии после столкновения с внедорожником, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Вечером 19 октября сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, двигаясь по улице Первомайская станции Татаурово Прибайкальского района республики Бурятия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником иностранного производства. В результате ДТП подполковник полиции от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров внедорожника доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в данный момент кадровое агентство управления МВД проводит проверку. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Состояние пострадавших уточняется.