В Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на полицейский пост

НАЛЬЧИК, 20 окт – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту нападения на пост ДПС у селения Яндаре, в результате которого были ранены три сотрудника полиции, а нападавший был ликвидирован, сообщило СУСК РФ по региону.

Ранее региональное МВД сообщило, что в четверг около 15.30 неизвестный мужчина, управлявший автомашиной "ВАЗ-21112", совершил наезд на сотрудника полиции, который нес службу на стационарном посту на федеральной автодороге "Кавказ" в районе селения Яндаре. После этого мужчина, покинув салон автомашины, с ножом напал на сотрудников полиции. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, нападавший — житель города Карабулак. По имеющейся информации, ранее он не был замечен в связях с экстремистами.

"По данным следствия, нападавший – 20-летний житель республики, в результате применения сотрудниками полиции табельного оружия он получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте", — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты нож и гильзы, предположительно, калибра 5,45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.