В Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на полицейский пост

НАЛЬЧИК, 20 окт – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту нападения на пост ДПС у селения Яндаре, в результате которого были ранены три сотрудника полиции, а нападавший был ликвидирован, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, нападавший – 20-летний житель республики, в результате применения сотрудниками полиции табельного оружия он получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте", — говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты нож и гильзы, предположительно, калибра 5,45 мм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.