В Ростове водитель BMW насмерть сбил пешехода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт — РИА Новости. Водитель автомобиля BMW сбил насмерть пешехода в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД по Ростовской области.

ДТП произошло около 23.00 мск четверга в районе дома №23 на Профсоюзной улице.

"Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на пешехода (предположительно 30-40 лет), который переходил дорогу в неустановленном месте", — говорится в сообщении. Мужчина скончался на месте. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшего.

Около недели назад в городе произошло другое ДТП, вызвавшее общественный резонанс. Вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина-водитель за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным полиции, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб. Возбуждено уголовное дело.