В Балтийске восстановили электроснабжение социальных объектов

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Электроснабжение социально значимых объектов в калининградском Балтийске, нарушенное из-за аварии на подстанции, восстановлено, их подключили к резервным источникам питания, сообщает главное управление МЧС России по региону.

В четверг в 18.38 (19.38 мск) на подстанции города Балтийска, которая обслуживается АО "Оборонэнерго", произошло технологическое нарушение. Из-за возникшего там пожара без электричества остался весь город с населением 39 тысяч человек. По информации МЧС, причиной ЧП стала неисправность электрооборудования на подстанции, короткое замыкание в электрощитовой. Произошло возгорание на площади шесть квадратных метров, которое было своевременно ликвидировано.

"В настоящее время силами РСЧС ведутся аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение социально значимых объектов организовано от резервных источников питания. Перебоев в работе медицинских объектов нет. В Главном управления МЧС России по Калининградской области развернут оперативный штаб, в городе Балтийск работает две оперативные группы от МЧС России", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, компания "Янтарьэнерго" направила в город автономные источники энергоснабжения мощностью более 2 мегаватт. По словам губернатора области Антона Алиханова, восстановить энергоснабжение города планируется к утру.

По информации УМВД по Калининградской области, полицейские оказывают всяческое содействие в ликвидации последствий аварии на энергообъекте, патрулируют улицы. На Балтфлоте сказали, что ситуация не повлияла на боеготовность, все объекты флота в Балтийске подключены к автономным источникам питания.