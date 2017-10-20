В Балтийске восстановили электроснабжение социальных объектов

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Электроснабжение социально значимых объектов в калининградском Балтийске, нарушенное из-за аварии на подстанции, восстановлено, их подключили к резервным источникам питания, сообщает главное управление МЧС России по региону.
"В настоящее время силами РСЧС ведутся аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение социально значимых объектов организовано от резервных источников питания. Перебоев в работе медицинских объектов нет. В Главном управления МЧС России по Калининградской области развернут оперативный штаб, в городе Балтийск работает две оперативные группы от МЧС России", — говорится в сообщении.
По информации УМВД по Калининградской области, полицейские оказывают всяческое содействие в ликвидации последствий аварии на энергообъекте, патрулируют улицы. На Балтфлоте сказали, что ситуация не повлияла на боеготовность, все объекты флота в Балтийске подключены к автономным источникам питания.