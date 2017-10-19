В Балтийске ликвидировали возгорание на подстанции, обесточившее город

КАЛИНИНГРАД, 19 окт — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на электроподстанции в Калининградской области, из-за сбоя в работе которой без электричества остался город Блатийск, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

В 18.38 (19.35 мск) на подстанции города Балтийска, которая обслуживается АО "Оборонэнерго", произошло технологическое нарушение. Электросетевая компания "Янтарьэнерго" (входит в ПАО "Россети") занялась аварийно-восстановительными работами.

"От оперативного дежурного поступила информация о том, что произошло аварийное отключение… Причина — неисправность электрооборудования на подстанции в Балтийске, короткое замыкание в электрощитовой. Произошло возгорание в электрощитовой на площади шесть квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано расчетом ПСЧ-10", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что энергетики проветривают помещение, затем будет проверена работоспособность оборудования. Из-за пожара без электричества остался город Балтийска с населением 39 тысяч человек.

Сообщалось, что больница в Балтийске, несмотря на энергоаварию, работает в плановом режиме, она подключена к резервным источникам питания. На Балтфлоте также сказали, что ситуация не повлияла на боеготовность, все объекты флота в городе Балтийске подключены к автономным источникам питания.