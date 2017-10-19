В Москве полиция проверяет бизнес-центр после звонка о "минировании"

Сотрудники Главного управления министерства внутренних дел РФ (ГУ МВД) по г. Москве. Архивное фото

Сотрудники Главного управления министерства внутренних дел РФ (ГУ МВД) по г. Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют бизнес-центр на северо-востоке Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"СВАО, улица Складочная, дом 1, строение 1, бизнес-центр "Станколит" — угроза взрыва. Службы города на месте", — сказал он.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.